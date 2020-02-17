Європа виділила більше мільярда євро на відновлення Албанії після землетрусу

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що під час донорської конференції в Брюсселі зібрана сума в 1,15 млрд євро в якості фінансової підтримки Албанії для ліквідації наслідків потужного землетрусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фон дер Ляйєн у Twitter.

За її словами, Європа перевищила мета для відновлення Албанії після природного катаклізму.

"Гарні новини для народу Албанії: ми перевищили нашу мету для відновлення Албанії і досягли 1,15 млрд євро, включаючи внесок Євросоюзу в розмірі 400 млн євро. Я вражена підтримкою. Європа знову разом, коли це важливо найбільше!", - повідомила фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, в ніч на 26 листопада минулого року в Албанії стався сильний землетрус. У результаті землетрусу магнітудою 6,4 поблизу міста Дуррес зруйнувалися кілька будівель. Поштовхи відчувалися в Тирані. Наступного дня стався ще один землетрус, магнітуда якого склала 5,5 бала.

В результаті сильного землетрусу в Албанії загинули 48 осіб. Повідомлялося, що 22 із загиблих - жителі Дурреса і Крудже. Від десяти до 25 осіб вважалися зниклими безвісти, а 45 осіб вдалося врятувати з-під завалів. Поранення отримали близько 650 осіб, з них вісім перебували в критичному стані.