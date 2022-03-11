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Не восстановить до конца войны. Один из районов Харькова без тепла из-за обстрелов

Новина українською →
Харьков, Пятница 11 марта 2022 11:55
Не восстановить до конца войны. Один из районов Харькова без тепла из-за обстрелов Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (wikipedia.org)
Автор: Юлия Бойко

До окончания войны России против Украины не смогут восстановить отопление в одном из районов Харькова. Из-за разрушения котельной без тепла остался район Пятихатки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона единых новостей.

По его словам, прошлая ночь была напряженной, не прекращались обстрелы и была разрушена котельная в районе Пятихатки.

"В краткие сроки не удастся восстановить, мы опубликовали список тех домов, в которых мы не сможем до окончания войны восстановить теплоснабжение. А идут морозы, будем переселять людей в школы, которые не разрушены. На сегодня 48 школ уничтожены, будем также переселять людей на станции метро", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные обстреляли психоневрологический интернат в селе Оскол Изюмского района Харьковской области. На момент удара там было 330 пациентов.

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Харьков Война России против Украины
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