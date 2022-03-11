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Не відновити до кінця війни. Один з районів Харкова без тепла через обстріли

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Харків, П'ятниця 11 березня 2022 11:55
Не відновити до кінця війни. Один з районів Харкова без тепла через обстріли Фото: мер Харкова Ігор Терехов (wikipedia.org)
Автор: Юлія Бойко

До закінчення війни Росії проти України не зможуть відновити опалення в одному з районів Харкова. Через руйнування котельні без тепла залишився район П'ятихатки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону єдиних новин.

За його словами, минула ніч була напруженою, не припинялися обстріли і була зруйнована котельня в районі П'ятихатки.

"У короткі терміни не вдасться відновити, ми опублікували список тих будинків, в яких ми не зможемо до закінчення війни відновити теплопостачання. А йдуть морози, будемо переселяти людей в школи, які не зруйновані. На сьогодні 48 шкіл знищені, будемо також переселяти людей на станції метро", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові обстріляли психоневрологічний інтернат у селі Оскол Ізюмського району Харківської області. На момент удару там було 330 пацієнтів.

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Харків Війна Росії проти України
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