Защитника сборной Украины U-19 заявили за "Локомотив" гражданином России
Украинский защитник московского "Локомотива" Марк Мампасси заявлен на чемпионат как россиянин. Эту информацию подтвердили в московском клубе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на sport24.ru.
На сайте РПЛ 18-летний игрок заявлен как гражданин России.
"Наш защитник Марк Мампасси имеет российский паспорта. Поэтому он не будет считаться легионером", - сказали в пресс-службе "Локомотива".
Кто такой Марк Мампасси
Родился в Донецке и воспитывался в академии "Шахтера".
Защитник юношеской сборной Украины.
Первую половину сезона 2021/2022 провел в составе "Мариуполя".
В декабре 2021 года за 4 млн евро перешел в "Локомотив".
Контракт с московским клубом подписан на 5 лет.
Напомним, что УПЛ утвердила дату и время проведения матчей двух туров чемпионата.
Добавим, что футболистка "Ливерпуля" Мейкала Мур в матче за сборную Новой Зеландии против США забила три автогола.