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Защитника сборной Украины U-19 заявили за "Локомотив" гражданином России

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Москва, Понедельник 21 февраля 2022 18:22
Защитника сборной Украины U-19 заявили за "Локомотив" гражданином России Фото: Марк Мампасси (shakhtar.com)
Автор: Андрей Вырва

Украинский защитник московского "Локомотива" Марк Мампасси заявлен на чемпионат как россиянин. Эту информацию подтвердили в московском клубе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на sport24.ru.

На сайте РПЛ 18-летний игрок заявлен как гражданин России.

Защитника сборной Украины U-19 заявили за &quot;Локомотив&quot; гражданином России

"Наш защитник Марк Мампасси имеет российский паспорта. Поэтому он не будет считаться легионером", - сказали в пресс-службе "Локомотива".

Кто такой Марк Мампасси

Родился в Донецке и воспитывался в академии "Шахтера".

Защитник юношеской сборной Украины.

Первую половину сезона 2021/2022 провел в составе "Мариуполя".

В декабре 2021 года за 4 млн евро перешел в "Локомотив".

Контракт с московским клубом подписан на 5 лет.

Напомним, что УПЛ утвердила дату и время проведения матчей двух туров чемпионата.

Добавим, что футболистка "Ливерпуля" Мейкала Мур в матче за сборную Новой Зеландии против США забила три автогола.

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