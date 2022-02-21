Защитника сборной Украины U-19 заявили за "Локомотив" гражданином России

Украинский защитник московского "Локомотива" Марк Мампасси заявлен на чемпионат как россиянин. Эту информацию подтвердили в московском клубе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на sport24.ru.

На сайте РПЛ 18-летний игрок заявлен как гражданин России. "Наш защитник Марк Мампасси имеет российский паспорта. Поэтому он не будет считаться легионером", - сказали в пресс-службе "Локомотива". Кто такой Марк Мампасси Родился в Донецке и воспитывался в академии "Шахтера". Защитник юношеской сборной Украины. Первую половину сезона 2021/2022 провел в составе "Мариуполя". В декабре 2021 года за 4 млн евро перешел в "Локомотив". Контракт с московским клубом подписан на 5 лет.