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УПЛ утвердила дату и время проведения матчей двух туров чемпионата

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Украина, Понедельник 21 февраля 2022 17:02
УПЛ утвердила дату и время проведения матчей двух туров чемпионата Фото: Виталий Миколенко и Александр Гладкий (fcdynamo.com)
Автор: Андрей Вырва

Стало известно время начала матчей в 21-м и 22-м турах чемпионата Украины по футболу сезона 2021/22.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

21 Тур

11 марта (пятница)

"Мариуполь" – "Ингулец" 19:30

12 марта (суббота)

"Днепр-1" – "Металлист 1925" 14:00

"Шахтер" – "Минай" 17:00

"Колос" – "Динамо" 19:30

13 марта (воскресенье)

"Верес" – "Десна" 14:00

"Львов" – "Рух" 17:00

"Ворскла" – "Заря" 19:30

14 марта (понедельник)

"Александрия" – "Черноморец" 19:30


22 Тур

16 марта (среда)

"Днепр-1" – "Шахтер" 19:00

17 марта (четверг)

"Динамо" – "Металлист 1925" 17:00

"Десна" – "Ворскла" 19:30

18 марта (пятница)

"Заря" – "Рух" 19:00

19 марта (суббота)

"Мариуполь – Колос" 14:00

"Черноморец" – "Минай" 17:00

20 марта (воскресенье)

"Ингулец" – "Александрия" 17:00

"Львов" – "Верес" 19:30

Добавим, что футболистка "Ливерпуля" Мейкала Мур в матче за сборную Новой Зеландии против США забила три автогола.

Напомним, что экс-звезда АПЛ Джек Уилшер нашел новый скромный клуб.

К слову, звездный новичок "Барселоны" хет-триком установил уникальное достижение.

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