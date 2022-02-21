Оборонця збірної України U-19 заявили за "Локомотив" громадянином Росії

Український захисник московського "Локомотива" Марк Мампассі заявлений на чемпіонат як росіянин. Цю інформацію підтвердили в московському клубі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на sport24.ru.

На сайті РПЛ 18-річний гравець заявлений як громадянин Росії. "Наш захисник Марко Мампассі має російський паспорт. Тому він не вважатиметься легіонером", - сказали у прес-службі "Локомотиву". Хто такий Марк Мампассі Народився в Донецьку та виховувся в академії "Шахтаря". Захисник юнацької збірної України. Першу половину сезону 2021/2022 провів у складі "Маріуполя". В грудні 2021 року за 4 млн. євро перейшов у "Локомотив". Контракт з московським клубом підписаний на 5 років.