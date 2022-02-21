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Оборонця збірної України U-19 заявили за "Локомотив" громадянином Росії

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Москва, Понеділок 21 лютого 2022 18:22
Оборонця збірної України U-19 заявили за "Локомотив" громадянином Росії Фото: Марк Мампассі (shakhtar.com)
Автор: Андрій Вирва

Український захисник московського "Локомотива" Марк Мампассі заявлений на чемпіонат як росіянин. Цю інформацію підтвердили в московському клубі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на sport24.ru.

На сайті РПЛ 18-річний гравець заявлений як громадянин Росії.

Оборонця збірної України U-19 заявили за &quot;Локомотив&quot; громадянином Росії

"Наш захисник Марко Мампассі має російський паспорт. Тому він не вважатиметься легіонером", - сказали у прес-службі "Локомотиву".

Хто такий Марк Мампассі

Народився в Донецьку та виховувся в академії "Шахтаря".

Захисник юнацької збірної України.

Першу половину сезону 2021/2022 провів у складі "Маріуполя".

В грудні 2021 року за 4 млн. євро перейшов у "Локомотив".

Контракт з московським клубом підписаний на 5 років.

Нагадаємо, що УПЛ затвердила дату та час проведення матчів двох турів чемпіонату.

Додамо, що футболістка "Ліверпуля" Мейкала Мур в матчі за збірну Нової Зеландії проти США забила три автоголи.

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