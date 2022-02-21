Оборонця збірної України U-19 заявили за "Локомотив" громадянином Росії
Український захисник московського "Локомотива" Марк Мампассі заявлений на чемпіонат як росіянин. Цю інформацію підтвердили в московському клубі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на sport24.ru.
На сайті РПЛ 18-річний гравець заявлений як громадянин Росії.
"Наш захисник Марко Мампассі має російський паспорт. Тому він не вважатиметься легіонером", - сказали у прес-службі "Локомотиву".
Хто такий Марк Мампассі
Народився в Донецьку та виховувся в академії "Шахтаря".
Захисник юнацької збірної України.
Першу половину сезону 2021/2022 провів у складі "Маріуполя".
В грудні 2021 року за 4 млн. євро перейшов у "Локомотив".
Контракт з московським клубом підписаний на 5 років.
Нагадаємо, що УПЛ затвердила дату та час проведення матчів двох турів чемпіонату.
Додамо, що футболістка "Ліверпуля" Мейкала Мур в матчі за збірну Нової Зеландії проти США забила три автоголи.