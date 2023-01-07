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Восьмой "Рамштайн". Стало известно, когда состоится следующая встреча по обороне Украины

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Берлин, Суббота 07 января 2023 12:05
Восьмой "Рамштайн". Стало известно, когда состоится следующая встреча по обороне Украины Фото: министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Новая встреча партнеров по обороне Украины состоится 20 января. Она пройдет на военной базе в немецком городе Рамштайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Германии.

Отмечается, что глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт провела телефонный разговор с главой Пентагона Остином Ллойдом. Они обсудили текущую ситуацию на фронте в Украине и координацию дальнейшей помощи.

В частности, министры обороны обсудили передачу украинским военным анонсированного ранее вооружения, а также восьмую встречу в формате "Рамштайн". По данным Минобороны Германии, встреча состоится 20 января.

"Я также обсудила со своим американским коллегой Остином о совместной немецко-американской инициативе по поставке Украине бронетранспортеров западного образца. В то время как США предоставят бронетранспортеры Bradley, Германия поставит до 40 бронетранспортеров Marder из промышленных запасов Бундесвера", - отметила Ламбрехт.

Напомним, вчера Пентагон объявил новый рекордный пакет военной помощи Украине, включающий 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров M113 и более сотни единиц другой техники и боеприпасов.

Детальнее о новой встрече в формате "Рамштайн" и чего от нее ожидать - в материале РБК-Украина.

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