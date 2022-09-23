Восьмий пакет санкцій ЄС включає обмеження ціни на російську нафту, - FT

Восьмий пакет санкцій Європейського Союзу включатиме стелю цін на російську нафту і стосуватиметься IT-сфери та кібербезпеки. ЄС готує пакет у відповідь на мобілізацію в Росії та спроби анексувати території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За даними джерел видання, пакет буде запропоновано до розгляду після зустрічей офіційних осіб Єврокомісії з представниками країн - членів ЄС, які розпочинаються вже сьогодні.

У черговому санкційному пакеті буде прописано додаткові списки росіян, які підпадають під обмеження, а також заходи проти програмного забезпечення.

FT пише, що найбільш радикально налаштовані члени ЄС - Польща, Латвія, Литва та Естонія - закликають запровадити жорсткіші обмеження. Так вони хочуть позбавити доступу до SWIFT ще більше російських банків, а також наполягають на введенні заборони на імпорт алмазів. Крім того, політики цих держав закликають запровадити обмеження і проти Білорусі. Однак європейські чиновники зазначили, що за деякими амбітними ідеями угоди буде досягти складно.

"Чим більше ви пропонуєте, тим більше підстав у деяких країн ЄС стати незговірливими. З іншого боку, якщо санкцій буде замало, "яструби" скажуть, що цього недостатньо", - сказав європейський дипломат.