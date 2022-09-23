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Восьмой пакет санкций ЕС содержит потолок цены на российскую нефть, - FT

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Брюссель, Пятница 23 сентября 2022 11:14
Восьмой пакет санкций ЕС содержит потолок цены на российскую нефть, - FT Фото: ЕС готовится ограничить цены на российскую нефть (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Восьмой пакет санкций Европейского Союза будет включать потолок цен на российскую нефть и будет касаться IT-сферы и кибербезопасности. ЕС готовит пакет в ответ на мобилизацию в России и попытки аннексировать территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным источников издания, пакет будет предложен к рассмотрению после встреч официальных лиц Еврокомиссии с представителями стран - членов ЕС, которые начинаются уже сегодня.

В очередном санкционном пакете будут прописаны дополнительные списки россиян, подпадающих под ограничения, а также меры, направленные против программного обеспечения.

FT пишет, что наиболее радикально настроенные члены ЕС - Польша, Латвия, Литва и Эстония - призывают ввести более жесткие ограничения. Так, они хотят лишить доступа к SWIFT еще больше российских банков, а также настаивают на введении запрета на импорт алмазов. Кроме того, политики этих государств призывают ввести ограничения и против Беларуси. Однако европейские чиновники отметили, что по некоторым амбициозным идеям соглашения будет достичь сложно.

"Чем больше вы предлагаете, тем больше оснований у некоторых стран ЕС стать несговорчивыми. С другой стороны, если санкций будет слишком мало, "ястребы" скажут, что этого недостаточно", - сказал изданию европейский дипломат.

Напомним, страны-члены ЕС хотят в течение нескольких недель достичь ограничения цен на российскую нефть после ядерных угроз президента РФ Владимира Путина.

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