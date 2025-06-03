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Атака РФ на Суми: у МОЗ розповіли про важкі поранення дітей і дорослих

Вівторок 03 червня 2025 13:11
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Атака РФ на Суми: у МОЗ розповіли про важкі поранення дітей і дорослих Фото: наслідки обстрілу Сум 3 червня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Під час російської атаки по місту Суми вранці, 3 червня, поранення отримали 25 осіб. Восьмеро з поранених у важкому стані, і них троє - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Станом на 12:30 звернулися за допомогою 25 людей. Вони були доставлені у медзаклади для надання медичної допомоги.

На жаль, одна жінка померла в лікарні. На лікуванні залишається 24 пацієнтів, у тому числі троє дітей.

"У стаціонарних відділеннях - 12 дорослих і троє дітей. Восьмеро з поранених у важкому стані, і них троє - діти", - сказано у повідомленні.

Обстріл Сум 3 червня

Російська армія вранці, 3 червня, атакувала місто Суми. Згодом стало відомо, що ворог вдарив по місту з РСЗВ. Один засіб ураження поцілив у транспортні засоби, які рухались по проїжджій частині в середмісті обласного центру. Ще декілька - по околиці міста

Детально про те, що відомо про перші наслідки атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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