Атака РФ на Сумы: в Минздраве рассказали о тяжелых ранениях детей и взрослых
Во время российской атаки по городу Сумы утром, 3 июня, ранения получили 25 человек. Восемь из раненых в тяжелом состоянии, и них трое - дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
По состоянию на 12:30 обратились за помощью 25 человек. Они были доставлены в медучреждения для оказания медицинской помощи.
К сожалению, одна женщина умерла в больнице. На лечении остается 24 пациента, в том числе трое детей.
"В стационарных отделениях - 12 взрослых и трое детей. Восемь из раненых в тяжелом состоянии, и них трое - дети", - сказано в сообщении.
Обстрел Сум 3 июня
Российская армия утром, 3 июня, атаковала город Сумы. Впоследствии стало известно, что враг ударил по городу из РСЗО. Одно средство поражения попало в транспортные средства, которые двигались по проезжей части в центре областного центра. Еще несколько - по окраине города
Подробно о том, что известно о первых последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.
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