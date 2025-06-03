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Удар РФ по центру Сум: загинули троє, кількість постраждалих зросла до 20 осіб

Вівторок 03 червня 2025 10:46
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Удар РФ по центру Сум: загинули троє, кількість постраждалих зросла до 20 осіб Фото: наслідки обстрілу Сум 3 червня (t.me/prokuraturasumy)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вранці, 3 червня, завдала удару по центру міста Суми. Вже відомо про три жертви та десятки поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

За оновленими даними, в результаті ранкового обстрілу Сум близько 20 людей постраждали - серед поранених є 17-річна дитина. Також є люди у важкому стані

Двоє людей, на жаль, загинули.

Попередньо, в обласному центрі сьогодні близько 9 ранку було 5 влучань з РСЗВ дальньої дії. Внаслідок влучань пошкоджений медичний заклад, автівки та будинки.

На місці вже розгорнуто штаб з ліквідації наслідків атаки ворога.

Як уточнили у прокуратурі, один засіб ураження поцілив у транспортні засоби, які рухались по проїжджій частині в середмісті обласного центру. Ще декілька - по околиці міста.

Також у прокуратурі повідомляють, що серед поранених - 4 дітей.

Водночас у ДСНС уточнили, що в результаті обстрілу Сум загинули три людини, а 16 поранені.

Удар по Сумах

Російська армія вранці, 3 червня, атакувала місто Суми. Детально про те, що відомо про перші наслідки атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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