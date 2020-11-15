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Воскресный протест в Минске: в город свозят силовиков и бронетехнику

Автор: Роман Тверденко

Утром в воскресенье, 15 ноября, в Минск начали свозить бронетехнику и силовиков. Также в центре города перекрыли ряд улиц.

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Об этом сообщает Tut.by.

Жители столицы Беларуси фиксировали автозаки и автобусы с представителями ОМОНа на улицах города. Также замечена различная специальная техника.

В Минске также перекрыли ряд улиц, а также ряд станций метро - "Площадь Победы", "Октябрьская", "Площадь Якуба Коласа", все станции от "Купаловской" до "Кунцевщины".

Воскресный марш в Минске и акции в других городах Беларуси будут посвящены гибели Романа Бондаренко, который умер 12 ноября после задержания силовиками на протесте в Минске.

Напомним, один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Евросоюз расширить санкции против непризнанного президента Александра Лукашенко.

6 ноября Европейский союз официально ввел персональные санкции против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. Под санкции также попал старший сын Лукашенко - Виктор - и 13 белорусских чиновников.

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