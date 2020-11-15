ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Недільний протест у Мінську: в місто звозять силовиків і бронетехніку

Автор: Роман Тверденко

Вранці в неділю, 15 листопада, Мінськ почали звозити бронетехніку і силовиків. Також в центрі міста перекрили кілька вулиць.

Популярні новини

Про це повідомляє Tut.by.

Мешканці столиці Білорусі фіксували автозаки та автобуси з представниками Омону на вулицях міста. Також помічена різна спеціальна техніка.

У Мінську також перекрили кілька вулиць, а також ряд станцій метро - "Площа Перемоги", "Жовтнева", "Площа Якуба Коласа", всі станції від "Купалівський" до "Кунцевщины".

Недільний марш в Мінську та акції в інших містах Білорусі будуть присвячені загибелі Романа Бондаренко, який помер 12 листопада після затримання силовиками на протесті в Мінську.

Нагадаємо, один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тихановская закликала Євросоюз розширити санкції проти невизнаного президента Олександра Лукашенка.

6 листопада Європейський союз офіційно ввів персональні санкції проти невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Під санкції також потрапив старший син Лукашенка - Віктор - і 13 білоруських чиновників.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Білорусь