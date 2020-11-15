Недільний протест у Мінську: в місто звозять силовиків і бронетехніку

Вранці в неділю, 15 листопада, Мінськ почали звозити бронетехніку і силовиків. Також в центрі міста перекрили кілька вулиць.

Про це повідомляє Tut.by.

Мешканці столиці Білорусі фіксували автозаки та автобуси з представниками Омону на вулицях міста. Також помічена різна спеціальна техніка.

У Мінську також перекрили кілька вулиць, а також ряд станцій метро - "Площа Перемоги", "Жовтнева", "Площа Якуба Коласа", всі станції від "Купалівський" до "Кунцевщины".

Недільний марш в Мінську та акції в інших містах Білорусі будуть присвячені загибелі Романа Бондаренко, який помер 12 листопада після затримання силовиками на протесті в Мінську.

Нагадаємо, один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тихановская закликала Євросоюз розширити санкції проти невизнаного президента Олександра Лукашенка.

6 листопада Європейський союз офіційно ввів персональні санкції проти невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Під санкції також потрапив старший син Лукашенка - Віктор - і 13 білоруських чиновників.