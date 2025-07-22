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Ці знаки Зодіаку дізнаються правду, яка все змінить

Вівторок 22 липня 2025 06:07
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Ці знаки Зодіаку дізнаються правду, яка все змінить Гороскоп на ретроградний Меркурій (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

Ретроградний Меркурій, вплив Сатурна і Молодик у Леві створюють надпотужний "коктейль правди", яка виходить назовні. Деяким знакам Зодіаку доведеться поглянути в обличчя реальності, яка довгий час залишалася в тіні.

Які знаки Зодіаку розкриють правду, яку від них приховували, розповідає РБК-Україна з посиланням на відео, яким поділилася астролог Хелена Хатор в TikTok.

Телець

Правда, яку ви дізнаєтеся, торкнеться глибоких тем та радикально змінить ваше ставлення до себе. Її може озвучити людина, який колись вас обмежувала чи навіть діяла проти вас. Ви побачите, як старі образи поступово зникають, а з ними, ніби тінь, розсіюється тягар минулого. Дозвольте собі вийти на світло та побачити, ким ви є насправді.

Скорпіон

Ваші таємниці це лише частина історії, незабаром з’явиться правда, яку від вас приховували інші. Це може стосуватися стосунків або важливої справи, до якої ви були надто прив’язані. Те, що здавалося стабільним і важливим, постане в іншому світлі. Це може бути початком глибокої переоцінки себе і свого місця у світі, тому не бійтеся змін - вони відкривають двері до чогось неймовірного.

Лев

Все, у що ви вірили, може виявитися брехнею. На тлі Молодика і ретроградних планет відбудеться потужний прорив, ви можете раптово зрозуміти, що більше не хочете дотримуватись старих переконань. Те, що колись було опорою, стане обмеженням. І ця внутрішня революція дасть вам сили змінити напрям, почати впевнено рухатися до того, що дійсно вам потрібно.

Водолій

Правда про родину або близьке оточення стане поворотною точкою. Це можуть бути новини від друга чи родича, які перевернуть ваші уявлення. Те, що здавалося незмінним, виявиться ілюзією, але навіть якщо правда буде неприємною, вона не принесе проблем. Навпаки, вона запустить очищення і дозволить вам змінити ставлення до буденності, ви адаптуєтесь до нової реальності та станете сильнішими.

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