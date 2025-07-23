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Воскреснут как Феникс из пепла: кого из знаков Зодиака ждут большие перемены

Среда 23 июля 2025 10:04
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Воскреснут как Феникс из пепла: кого из знаков Зодиака ждут большие перемены 5 знаков Зодиака, которые удивят всех и начнут все заново (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которых в ближайшее время ожидают мощные изменения. Судьба даст им шанс начать все с чистого листа, оставив позади трудности, потери и сомнения.

Кто, как Феникс, "воскреснет из пепла" и удивит не только себя, но и окружение, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Овен

Овны часто упрямы и решительны, но в последнее время они могли сталкиваться с препятствиями, подавляющими их энергию.

В скором времени их ждет мощный период личностного роста: новые проекты, встречи и возможности помогут им обрести гармонию и почувствовать внутреннюю силу.

Лев

Для Львов это время переоценки приоритетов и внутреннего света. Они выйдут из тени сомнений и неудач, получат шанс сверкнуть новыми талантами и проявить лидерские качества в новых областях.

Большой прорыв в творчестве или карьере вполне реальный сценарий.

Скорпион

Скорпионы славятся своей способностью перерождаться, и теперь их ждет именно такое обновление. Они оставят позади старые обиды и внутренние страхи, сдерживавшие их развитие.

Впереди новый этап в отношениях, духовности и личностной силе.

Стрелец

Стрельцы получат шанс кардинально изменить свою жизнь, расширить горизонты и обрести новые источники вдохновения. Возможны изменения в путешествиях, образовании или личных убеждениях.

Это будет период открытий, вдохновляющих на смелые решения.

Козерог

Козероги часто держатся за контроль и стабильность, но в этот раз им предстоит важный урок - отпустить то, что больше не служит.

Они смогут строить свое будущее на новой основе, реализовать амбиции и выйти на новый уровень профессионального успеха.

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