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На Воскресенке в Киеве взорвался газ в пятиэтажке: выбило окна, пострадавших нет

Автор: РБК-Украина

В Киеве произошел взрыв в жилом пятиэтажном доме. В одной из квартир взорвался газ во время сварочных работ, пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Сообщается, что в взрыв произошел в 5-этажном жилом доме в Днепровском районе по адресу улица Курнатовского, 24. На месте спасатели установили, что в квартире на третьем этаже на кухне произошел взрыв газа без последующего горения.

"В результате вылетели 2 стеклопакета (в кухне и комнате). По предварительным данным, двое мужчин проводили газосварочные работы на стояке, когда произошел взрыв. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

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Обстоятельства данного инцидента устанавливает следствие.

Напомним, летом на Позняках в Киеве произошел взрыв газа в многоэтажке. В результате были разрушены квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этаже, погибли пять человек.

В Министерстве внутренних дел отметили, что взрыв на Позняках мог произойти из-за несоблюдения технологий поверки счетчиков. Это основная версия следствия.

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