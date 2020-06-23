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Взрыв на Позняках: под завалами больше нет погибших

Новости » Происшествия     23.06.2020 - 13:02
Взрыв на Позняках: под завалами больше нет погибших
Фото: разбор завалов (dsns.gov.ua)

Всего в результате взрыва в жилом доме погибли пять человек

Под завалами разрушенной взрывом многоэтажки на Позняках в Киеве больше нет погибших. Таким образом, всего в результате взрыва погибли пять человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что к разбору завалов привлечено более 200 человек и 44 единицы техники. Всего подразделения ГСЧС изъяли из-под завалов тела пяти погибших. По оперативной информации, под завалами погибших больше нет.

Взрыв произошел в многоэтажке на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. По предварительной версии, взорвалась газовоздушная смесь без последующего горения. В результате были разрушены квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этаже здания. Разбор завалов осложнялся угрозой обрушения всей секции. Жителей многоэтажки эвакуировали и временно расселили.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 23 июня на месте ликвидации последствий взрыва жилого дома на Позняках был обнаружен пятый погибший.

По факту взрыва открыто уголовное производство, прокуратура квалифицировала его как нарушение правил безопасности при обращении с газом, которое привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины КиевдомВзрыв
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