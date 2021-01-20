На Воскресенці у Києві вибухнув газ у п'ятиповерхівці: вибило вікна, постраждалих немає

У Києві стався вибух у п'ятиповерховому житловому будинку. В одній з квартир вибухнув газ під час зварювальних робіт, постраждалих в результаті інциденту немає.

Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Києві.

Повідомляється, що вибух стався в 5-поверховому житловому будинку в Дніпровському районі за адресою вулиця Курнатовського, 24. На місці рятувальники встановили, що в квартирі на третьому поверсі на кухні стався вибух газу без подальшого горіння.

"В результаті вилетіли 2 склопакети (в кухні і кімнаті). За попередніми даними, двоє чоловіків проводили газозварювальні роботи на стояку, коли стався вибух. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Обставини даного інциденту встановлює слідство.

Нагадаємо, влітку на Позняках в Києві стався вибух газу в багатоповерхівці. В результаті було зруйновано квартири на п'ятому, шостому, сьомому і восьмому поверсі, загинули п'ять осіб.

У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що вибух на Позняках міг статися через недотримання технологій повірки лічильників. Це основна версія слідства.