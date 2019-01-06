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В воскресенье на Донбассе боевики не нарушали режим перемирия

Новости » Происшествия    06.01.2019 - 18:18
В воскресенье на Донбассе боевики не нарушали режим перемирия
Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

Несмотря на непогоду, украинские военные продолжают контролировать действия боевиков на линии соприкосновения

В воскресенье, 6 января, на Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) боевики придерживались режима прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook пресс-центра ООС.

Подчеркивается, что украинские военнослужащие продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, несмотря на ухудшение погодных условий.

В воскресенье на Донбассе боевики не нарушали режим перемирия

"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск не зафиксировано. В то же время, несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в сообщении.

Также указано, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Напомним, на Донбассе в течение прошлых суток, 5 января 2019, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных из состава операции Объединенных сил нет.

РБК-Украина также сообщало, что накануне Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации заявила, что боевики продолжают грубо нарушать Минские договоренности и разместили танки вблизи Калиново-Борщеватого.

Добавим также, спикер Министерства обороны Александр Мотузяник сегодня днем заявил, что в зоне Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе с утра 6 января соблюдается режим тишины. По его словам, со стороны противника не зафиксированы случаи нарушения режима перемирия. Соответственно, с украинской стороны потерь нет.

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