На Донбассе с утра соблюдается перемирие

Фото: украинские военные (mil.gov.ua)

В Минобороны подтвердили отсутствие потерь с украинской стороны

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе с утра 6 января соблюдается режим тишины. Об этом заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, с утра в районе проведения операции Объединенных сил со стороны противника пока не зафиксированы случаи нарушения режима перемирия. Соответственно, с украинской стороны потерь нет.

Мотузяник также подтвердил, что за минувшие сутки, 5 января, на Донбассе тоже не было потерь среди украинских военных. В то же время, по данным разведки, вчера одного боевика ликвидировали, еще одного ранили.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики четыре раза нарушили режим тишины, открыв огонь в сторону украинских подразделений. Эти обстрелы идентифицированы как прицельные, однако фактов применения оружия запрещенных калибров вчера не фиксировалось.

Отметим, сегодня пограничники сообщили, что на Донбассе сократился поток через пункты пропуска. В частности, вчера наблюдалась тенденция к снижению потока - пункты пропуска пересекли 23,9 тысячи человек и 3,3 тысячи авто.