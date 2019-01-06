Сутки на Донбассе обошлись без потерь среди украинских военных

Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

У боевиков одного соучастника ликвидировали и одного ранили

На Донбассе в течение прошлых суток, 5 января 2019, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных из состава операции Объединенных сил нет, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Также случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями не зафиксировано. Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе города Авдеевка на Донецком направлении и вблизи поселков Павлополь, Лебединское, Водяное на Мариупольском направлении.

"В течение минувших суток ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений. В ответ на провокации противника подразделения Об'объединенных сил применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 5 января, одного оккупанта были уничтожены и один ранен", - отметили в пресс-центре.

Относительно текущих суток, 6 января 2019, противник огонь не открывал.

Напомним, как сообщила накануне Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации, боевики продолжают грубо нарушать Минские договоренности и разместили танки вблизи Калиново-Борщувате.