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У неділю на Донбасі бойовики не порушували режим перемир'я

Новини » Надзвичайні події    06.01.2019 - 18:18
У неділю на Донбасі бойовики не порушували режим перемир'я
Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Незважаючи на непогоду, українські військові продовжують контролювати дії бойовиків на лінії зіткнення

У неділю, 6 січня, на Донбасі у зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) бойовики дотримувалися режиму припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook прес-центру ООС.

Підкреслюється, що українські військовослужбовці продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, незважаючи на погіршення погодних умов.

У неділю на Донбасі бойовики не порушували режим перемир'я

"Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ не обліковано. Водночас, незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - сказано у повідомленні.

Також вказано, що ситуація у районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, на Донбасі протягом минулої доби, 5 січня 2019, бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових зі складу операції Об'єднаних сил немає.

РБК-Україна також повідомляло, що напередодні Українська сторона Спільного центру з контролю і координації заявила, що бойовики продовжують грубо порушувати Мінські домовленості і розмістили танки поблизу Калинове-Борщувате.

Додамо також, речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник сьогодні вдень заявив, що в зоні Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з ранку 6 січня дотримується режим тиші. За його словами, з боку противника не зафіксовані випадки порушення режиму перемир'я. Відповідно, з української сторони втрат немає.

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