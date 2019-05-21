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Оккупационное командование на Донбассе усилило антиукраинскую пропаганду, - разведка

Новости » Общество    21.05.2019 - 14:00
Оккупационное командование на Донбассе усилило антиукраинскую пропаганду, - разведка
Иллюстративное фото (youtube.com/vice news)

В местных СМИ распространяется искаженная информация вроде про обстрелы інфтраструктури со стороны украинских военных

Российское оккупационное командование на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях усиливает антиукраинскую информационную пропаганду. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В частности, по данным разведки, возросла интенсивность распространения в местных СМИ ложных и искаженных сообщений. В них оккупанты обвиняют подразделения Объединенных сил в нарушении режима прекращения огня и обстрелах объектов гражданской инфраструктуры.

"В такой способ российские пропагандисты пытаются убедить местное население в активизации боевых действий по вине украинской стороны. При этом, к подготовке провокационных материалов для введения в заблуждение населения привлекаются пропагандистские съемочные группы, в т.ч. российского телеканала НТВ", - отмечает пресс-служба Минобороны, цитируя ГУР.

Сообщается, что съемочные группы российских телеканалов активно работают в районах передовых позиций и на КПВВ, прикрываясь съемками видеосюжетов о якобы соблюдении режима прекращения огня и выполнении минских договоренностей со стороны боевиков.

Напомним, ранее разведка сообщала, что на Донбассе боевикам из числа местного населения предлагают повышение зарплат, если они оформят российское гражданство.

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