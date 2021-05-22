Восемь медалей и первое общекомандное место: как выступили украинки на ЧЕ по борьбе в Македонии

Украинская женская сборная по борьбе получила восемь наград на чемпионате Европы U23, проходящем в Македонии. Украинки заняли первое общекомандное место на соревнованиях.
Так, у спортсменок четыре золотые медали, одно "серебро" и три "золота".
Золото:
Серебро:
Бронза:
Напомним, в апреле в польской Варшаве завершился Чемпионат Европы по борьбе. Украинские борцы греко-римского стиля завоевали три бронзовые медали европейского первенства.
Раньше на Чемпионате Европы по дзюдо Украина завоевала одну медаль - "серебро" у Дарьи Белодед