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Вісім медалей та перше загальнокомандне місце: як виступили українки на ЧЄ з боротьби в Македонії

Автор: Инна Собора

Українська жіноча збірна з боротьби здобула вісім нагород на чемпіонаті Європи U23, що проходить у Македонії. Українки посіли перше загальнокомандне місце на змаганнях.

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Так, у спортсменок чотири золоті медалі, одне "срібло" та три "золота".

Золото:

  • 55 кг - Христина-Зоряна Демко
  • 57 кг - Аліна Грушина
  • 62 кг - Тетяна Ріжко
  • 68 кг - Оксана Чудик

Срібло:

  • 65 кг - Катерина Зелених

Бронза:

  • 50 кг - Лілія Маланчук
  • 53 кг - Марія Винник
  • 59 кг - Соломія Винник

Нагадаємо, у квітні у польській Варшаві завершився Чемпіонат Європи з боротьби. Українські борці греко-римського стилю завоювали три бронзові медалі європейської першості.

Раніше на Чемпіонаті Європи з дзюдо Україна завоювала одну медаль - "срібло" у Дар'ї Білодід

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