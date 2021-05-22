Вісім медалей та перше загальнокомандне місце: як виступили українки на ЧЄ з боротьби в Македонії

Українська жіноча збірна з боротьби здобула вісім нагород на чемпіонаті Європи U23, що проходить у Македонії. Українки посіли перше загальнокомандне місце на змаганнях.
Так, у спортсменок чотири золоті медалі, одне "срібло" та три "золота".
Золото:
Срібло:
Бронза:
Нагадаємо, у квітні у польській Варшаві завершився Чемпіонат Європи з боротьби. Українські борці греко-римського стилю завоювали три бронзові медалі європейської першості.
Раніше на Чемпіонаті Європи з дзюдо Україна завоювала одну медаль - "срібло" у Дар'ї Білодід