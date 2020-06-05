Воры в законе? Стена на Донбассе? Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

Хотят ли жители оккупированных территорий возвращаться к полноценной жизни в составе Украины? Почему депутаты Верховной Рады легализовали "воров в законе" и проголосовали за борьбу с ними?

Прямое включение врачей из города Светлодарск (Донецкая область).

Чем на самом деле дышит страна – в “Свободе слова Савика Шустера” в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале “Украина” и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО “Батькивщина”;

Наталия Королевская, народный депутат, “Оппозиционная платформа - За жизнь”;

Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, “Европейская Солидарность”, глава Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;

Владимир Вятрович, народный депутат, “Европейская Солидарность”;

Александра Устинова, народный депутат, “Голос”;

Игорь Клименко, глава Национальной полиции Украины;

Святослав Пискун, Генеральный прокурор Украины (2002-2003; 2004-2005; 2007);

Давид Сакварелидзе, заместитель Генерального прокурора Украины (2015-2016);

Сергей Старенький, глава Государственной пенитенциарной службы Украины (2014);

Коба Накопия, депутат парламента Грузии;

Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины (2016-2019);

Игорь Козловский, ученый, пленный.

Они говорят, а решает народ.