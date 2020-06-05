Воры в законе? Стіна на Донбасі? Сьогодні в 21.00 в Свободі Слова Савіка Шустера

Чи хочуть мешканці окупованих територій повертатися до повноцінного життя в складі України? Чому депутати Верховної Ради легалізували "воров в законе" та проголосували за боротьбу з ними?
Пряме включення лікарів з міста Світлодарськ (Донецька область).
Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;
Дмитрий Кулеба, міністр закордонних справ України;
Юлія Тимошенко, лідер партії ВО “Батьківщина”;
Наталія Королевська, народний депутат, “Опозиційна платформа - За життя”;
Ірина Верещук, народний депутат, “Слуга народу”, член комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
Андрій Костін, народний депутат, “Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики;
Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат, “Європейська Солідарність”, голова Комітету ВРУ з питань інтеграції України з Європейським Союзом;
Володимир В’ятрович, народний депутат, “Європейська солідарність”;
Олександра Устінова, народний депутат, “Голос”;
Ігор Клименко, голова Національної поліції України;
Святослав Піскун, Генеральний прокурор України (2002-2003; 2004-2005; 2007);
Давід Сакварелідзе, заступник Генерального прокурора України (2015-2016);
Сергій Старенький, голова Державної пенітенціарної служби України (2014);
Коба Накопія, депутат парламенту Грузії;
Георгій Тука, Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (2016 - 2019);
Ігор Козловський, вчений, полонений бойовиків.
Вони говорять, а вирішує народ.