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Воруют солнечные батареи и жалуются на большие потери. Разведка перехватила звонок оккупанта

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Днепропетровская область, Суббота 30 апреля 2022 18:58
Воруют солнечные батареи и жалуются на большие потери. Разведка перехватила звонок оккупанта Фото: Военнослужащие оккупационных войск (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Главное управление разведки Министерства обороны поделилось очередным перехватом звонка домой военнослужащего оккупационной армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост ГУР Минобороны в Facebook.

Из обнародованного аудио оккупанты в очередной раз подтвердили статус мародеров. Кроме того, мобилизованный с территории "ДНР" Руслан раскрыл жене ближайшие военные планы РФ.

В настоящее время его подразделение находится рядом с Зеленодольском Днепропетровской области. Вскоре там состоится новое наступление оккупантов. "Будем штурмовать Днепропетровскую область. Подтянулись самолеты, авиация", – заявил захватчик.

Также Руслан из "ДНР" подтвердил срыв планов по быстрому возвращению домой. Теперь ориентировочная дата окончания службы для него – конец августа-начало сентября. Зато "утешение" он нашел в мародерстве.

"Сегодня одну штуку интересную промутили. Сп… (украли) семь солнечных батарей. Промышленных, больших", – рассказал оккупант.

Отдельно он упомянул о боевых потерях оккупационных войск. По словам воина из "ДНР", "уложили много пацанов". Правда, и смерти, и увечья к изменению мировоззрения не привели. Ни сам Руслан, ни его жена войну и массовые убийства причиной проблем не считают.

К слову, армия РФ ведет активные боевые действия по всему фронту в окрестностях Донецка.

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