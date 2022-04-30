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Крадуть сонячні батареї та жаліються на великі втрати. Розвідка перехопила дзвінок окупанта

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Дніпропетровська область, Субота 30 квітня 2022 18:58
Крадуть сонячні батареї та жаліються на великі втрати. Розвідка перехопила дзвінок окупанта Фото: Військовослужбовці окупаційних військ (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Головне управління розвідки Міністерства оборони поділилося черговим перехопленням дзвінка додому військовослужбовця окупаційної армії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис ГУР Міноборони у Facebook.

Із оприлюдненого аудіо окупанти вкотре підтвердили статус мародерів. Окрім того, мобілізований з території "ДНР" Руслан розкрив дружині найближчі воєнні плани РФ.

Наразі його підрозділ перебуває поруч із Зеленодольськом Дніпропетровської області. Невдовзі там відбудеться новий наступ окупантів. "Будемо штурмувати Дніпропетровську область. Підтягнулися літаки, авіація", – заявив загарбник.

Також Руслан з "ДНР" підтвердив зрив планів зі швидкого повернення додому. Тепер орієнтовна дата закінчення служби для нього – кінець серпня-початок вересня. Зате "втіху" він наразі знайшов у мародерстві.

"Сьогодні одну штуку цікаву промутили. Сп… (вкрали) сім сонячних батарей. Промислових, великих", – розповів окупант.

Окремо він згадав про бойові втрати окупаційних військ. За словами вояки з "ДНР", "поклали багато пацанів". Щоправда, і смерті, і каліцтва до зміни світогляду не спричинилися. Ані сам Руслан, ані його дружина війну та масові вбивства причиною негараздів не вважають.

До слова, армія РФ веде активні бойові дії по всьому фронту в околицях Донецька.

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