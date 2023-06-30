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"Ворскла" та "Кривбас" дізналися перших опонентів у жіночій Лізі чемпіонів

Фото: "Ворскла" виборола "золото" чемпіонату України (facebook.com/uafwomen)
Автор: Антон Федорців

Чемпіон і віце-чемпіон України – полтавська "Ворскла" та криворізький "Кривбас" – отримали суперників у кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування відбіркового раунду головного єврокубка. Україна в прийдешньому сезоні матиме двох представників у жіночій Лізі чемпіонів.

До шляху чемпіонок потрапила "Ворскла". Старт кваліфікації для полтавок відбудеться у форматі міні-турніру з чотирьох команд за класичною схемою – два півфінали та фінал. Переможець етапу пройде в другий кваліфікаційний раунд. "Ворскла" зустрінеться з естонською "Флорою".

Шлях представниць ліг визначить володаря путівки в наступний етап у паралельному міні-турнірі. Там "Кривбас" зустрінеться з "Парижем". У паралельному півфіналі лондонський "Арсенал" протистоятиме "Лінчепінгу" зі Швеції. Матчі 1/2 фіналу в обох сітках зіграють 6 вересня, а фінал – 9 вересня.

Жеребкування другого раунду кваліфікації УЄФА запланував на 15 вересня. Команди зіграють матчі вдома та на виїзді в жовтні. Переможці протистоянь отримають місця на груповому етапі жіночої Ліги чемпіонів.

До слова, українка Боклач перейшла в марсельський "Олімпік" із французького "Гренобля".

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