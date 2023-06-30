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Компанія для Маліновського. "Марсель" підписав воротарку з України

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Марсель, П'ятниця 30 червня 2023 12:29
Компанія для Маліновського. "Марсель" підписав воротарку з України Фото: Катерина Боклач перебралася в "Марсель" (om.fr)
Автор: Антон Федорців

Українка Катерина Боклач змінила прописку в межах чемпіонаті Франції. Відтепер вона захищатиме кольори марсельського "Олімпіка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

19-річна воротарка покинула "Гренобль". Сезон 2022/23 був для молодої українки дебютним у французькій першості.

Боклач у новій команді отримала светр із 1-м номером. Під час презентації голкіперки "Марсель" виділив її сильні якості – високий зріст, гра ногами та хороша реакція. Вона встигла зіграти 11 матчів у складі збірної України U-19.

Жіноча команда "Марселя" минулий сезон провела в групі B Дивізіону 2. Там провансальці фінішували на другій сходинці, дозволивши "Сент-Етьєну" підвищитися в класі. У Кубку Франції команда дійшла до чвертьфіналу.

Раніше "Олімпік" призначив іспанця Марселіно новим керманичем чоловічої команди. У січні до "Марселя" приєднався Руслан Маліновський. Українець провів за нову команду 23 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 1 асист.

До слова, раніше пригадали історію виступів українців у Франції на фоні переходу Маліновського.

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