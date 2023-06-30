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"Ворскла" и "Кривбасс" узнали первых оппонентов в женской Лиге чемпионов

Фото: "Ворскла" завоевала "золото" чемпионата Украины (facebook.com/uafwomen)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион и вице-чемпион Украины – полтавская "Ворскла" и криворожский "Кривбасс" – получили соперников в квалификации женской Лиги чемпионов 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка отборочного раунда главного еврокубка. Украина в грядущем сезоне будет иметь двух представителей в женской Лиге чемпионов.

В путь чемпионок попала "Ворскла". Старт квалификации для полтавчанок состоится в формате мини-турнира из четырех команд по классической схеме – два полуфинала и финал. Победитель этапа пройдет во второй квалификационный раунд. "Ворскла" встретится с эстонской "Флорой".

Путь представительниц лиг определит обладателя путевки в следующий этап в параллельном мини-турнире. Там "Кривбасс" встретится с "Парижем". В параллельном полуфинале лондонский "Арсенал" будет противостоять "Линчепингу" из Швеции. Матчи 1/2 финала в обеих сетках сыграют 6 сентября, а финал – 9 сентября.

Жеребьевка второго раунда квалификации УЕФА запланировал на 15 сентября. Команды сыграют матчи дома и на выезде в октябре. Победители противостояний получат места на групповом этапе женской Лиги чемпионов.

К слову, украинка Боклач перешла в марсельский "Олимпик" из французского "Гренобля".

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