"Ворскла" з розгромом у столиці стала останнім півфіналістом Кубка України

Україна, Кубок України, 1/4 фіналу

"Оболонь" – "Ворскла" – 0:3

Голи: Степанюк, 27, Кане, 44, Бацула, 69

У дебюті активнішими були полтавці. Це, однак, не завадило "пивоварам" першими створити момент, коли Суханов у зоні ліворуч від воріт вирішив закрутити в дальній кут – поруч зі стійкою. Команда ж Віктора Скрипника перетворила в гол фактично першу гостру нагоду.

Повела в рахунку "Ворскла" на 27-й хвилині. Скляр помітив ривок Степанюка та вчасною передачею організував шанс для партнера. А той пробив у дотик і змусив капітулювати Федорівського.

Гол дозволив полтавцям заграти вільніше. Це збільшило кількість моментів. Нестеренко поцілив у поперечину, з ударом Кане впорався воротар, а потім він накрив ще один постріл Степанюка. Та на 44-й хвилині безсилим виявився і кіпер – Кане без спротиву влучно пробив із лінії штрафного.

Відновити інтригу "Оболонь" могла на початку другої половини. Суханов вискочив віч-на-віч із Ісенком, але перекинув м'яч не лише через голкіпера, а й через ворота. Та й розвитку цей епізод не отримав. Натомість "Ворскла" забила втретє на 69-й хвилині. Полтавці впіймали киян у контратаці, а Бацула пройшов ліворуч і поклав у дальній кут – 0:3.

Третій гол фактично перетворив фінальні 20+ хвилин у формальність. "Ворскла" стала останнім півфіналістом турніру, приєднавшись до "Шахтаря", "Чорноморця" і "Полісся". Матчі 1/2 фіналу зіграють навесні.