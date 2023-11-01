Кубок України: "Чорноморець" розтрощив "Зорю" і став другим півфіналістом турніру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Кубок України, 1/4 фіналу

"Чорноморець" – "Зоря" – 4:1

Голи: Штогрін, 21, 33, 72, Васильєв, 58 – Герреро, 80

У дебюті зустрічі команди обмінялися неточними ударами. Після пострілу луганця Герреро м'яч зрикошетив над поперечиною, а "моряк" Кузик не влучив у площину воріт. Згодом кіпер одеситів Варакута впорався з ударом Алефіренка з льоту.

Зате на 21-й хвилині "Чорноморець" повів у рахунку. Це Штогрін наважився пробити з понад 20-ти метрів та впіймав на помилці воротаря "Зорі" Турбаєвського, який пропустив м'яч поміж ніг. А невдвозі нападник "моряків" забив другий м'яч – у стрімкій контратаці господарів Кузик віддав Штогріну в штрафний, а той влучно пробив повз кіпера.

Зі стартом другої половини команда Валерія Кривенцова спробувала перехопити ініціативу. Та запам'яталася хіба що ударом Яцика з лінії штрафного повз стійку. Натомість одесити зробили рахунок розгромним на 58-й хвилині, коли Васильєв головою замкнув навіс Бадібанги з правого флангу.

Шоковані луганці випали з гри на чверть години. Як наслідок, "моряки" зуміли забити вчетверте. Цього разу в обіймах партнерів знову опинився Штогрін, який оформив хет-трик. Він отримав м'яч у карній зоні гостей, переклав під ліву ногу та влучно пробив під поперечину.

У фінальні хвилини "Зоря" лише змогла розмочити рахунок. Воротар Варакута невпевнено зіграв після кутового, тож м'яч опинився в Герреро. Той з кількох метрів зумів відправити м'яч у сітку – 4:1 у підсумку. Далі йде "Чорноморець".