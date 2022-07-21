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"Ворскла" потеряла двух ведущих исполнителей перед стартом в Лиге конференций

Фото: "Ворскла" во главе с Виктором Скрипником в аэропорту (vorskla.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Накануне матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против шведского АИКа тренерский штаб полтавской "Ворсклы" столкнулся с кадровыми проблемами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Полтавчане полетели в Швецию без двух футболистов основы. Не помогут "Ворскле" в Стокгольме защитник Владимир Чеснаков и хавбек Александр Скляр.

В предыдущем сезоне оба травмированных украинца были среди лидеров команды. В частности, Чеснаков отыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и оформил 1 ассист. Скляр сыграл 14 поединков в общей сложности, в которых оформил 2 гола и 6 результативных передач.

Всего новый наставник "Ворсклы" Виктор Скрипник взял на выезд 25 исполнителей. Среди них и легионеры – бразильцы Филипе и Марлисон, ганец Якубу, македонец Зайков, ховарт Пуцлин, испанец Амилькар и люксембуржец Венсан Тилль.

Также в обойме полтавчан Денис Олейник. Бывший вингер сборной Украины (12 матчей) вернулся в УПЛ летом из финского СИКа.

Заявка "Ворсклы" на первый матч против АИКа:

Вратари: Ризнык, Ткаченко, Исенко, Домолега

Защитники: Пердута, Филипе, Бацула, Якубу, Яворский, Изотов, Крупский, Хрипчук, Зайков, Мельничук

Полузащитники: Пуцлин, Черныш, Челядин, Амилькар, Кулаковский, Олейник

Нападающие: Кравчук, Степанюк, В. Тилль, Козыренко, Марлисон


Матч "Ворскла" – АИК состоится на стадионе "Tele2 Арена" в Стокгольме. Начало поединка в 20:00 по Киеву. Транслировать матч будет клубный YouTube-канал полтавчан.

Напомним, что накануне "Динамо" разошлось миром с "Фенербахче" в квалификации Лиги чемпионов.

К слову, разобрали стартовые позиции Йовичевича после назначения в донецкий "Шахтер".

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Ворскла