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"Ворскла" втратила двох провідних виконавців перед стартом у Лізі конференцій

Фото: "Ворскла" на чолі з Віктором Скрипником в аеропорту (vorskla.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Напередодні матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти шведського АІКа тренерський штаб полтавської "Ворскли" зіткнувся з кадровими проблемами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Полтавці полетіли до Швеції без двох футболістів основи. Не допоможуть "Ворсклі" в Стокгольмі оборонець Володимир Чеснаков і хавбек Олександр Скляр.

У попередньому сезоні обидва травмовані українці були серед лідерів команди. Зокрема, Чеснаков відіграв 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і оформив 1 асист. Натомість Скляр зіграв 14 поєдинків загалом, у яких оформив 2 голи та 6 результативних передач.

Усього новий керманич "Ворскли" Віктор Скрипник узяв на виїзд 25 виконавців. Серед них і легіонери – бразильці Філіпе та Марлісон, ганець Якубу, македонець Зайков, ховарт Пуцлін, іспанець Амількар і люксембуржець Венсан Тілль.

Також в обоймі полтавців Денис Олійник. Колишній вінгер збірної України (12 матчів) повернувся до УПЛ влітку з фінського СІКа.

Заявка "Ворскли" на перший матч проти АІКа:

Воротарі: Різник, Ткаченко, Ісенко, Домолега

Захисники: Пердута, Філіпе, Бацула, Якубу, Яворський, Ізотов, Крупський, Хрипчук, Зайков, Мельничук

Півзахисники: Пуцлін, Черниш, Челядін, Амількар, Кулаковський, Олійник

Нападники: Кравчук, Степанюк, В. Тілль, Козиренко, Марлісон

Матч "Ворскла" – АІК відбудеться на стадіоні "Tele2 Арена" в Стокгольмі. Початок поєдинку о 20:00 за Києвом. Транслюватиме матч клубний YouTube-канал полтавців.

Нагадаємо, що напередодні "Динамо" розійшлося миром із "Фенербахче" в кваліфікації Ліги чемпіонів.

До слова, розібрали стартові позиції Йовічевіча після призначення в донецький "Шахтар".

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Ворскла