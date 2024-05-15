"Ворскла" переграла останнього володаря Кубка УЄФА: ретровідео тріумфу над "Шахтарем"

Вирішальний матч Кубка України припав на останній день весни 2009-го. Фаворитами фіналу були "гірники". Підопічні Мірчі Луческу програли чемпіонські перегони київському "Динамо", але 20 травня виграли останній розіграш в історії Кубка УЄФА.

Вочевидь, "похмільний синдром" зіграв злий жарт із "Шахтарем". Вітчизняний гранд не зміг підібрати ключі до воріт нинішнього керманича полтавців Долганського ні в першому, ні в другому таймах. Натомість "Ворскла" скористалася своєю нагодою на старті другої половини – у контратаці Сачко зіграв на добиванні після вривання Маркоскі.

Можливо, "Шахтар" і відігрався би, але згодом опинився в меншості. Фернандінью грубо зіграв проти того ж Маркоскі та побачив червону картку в руках арбітра Годуляна. Вдесятьох "гірники" нав'язати свій футбол полтавцям не зуміли та програли.

Той фінал став особливим для "Ворскли". Полтавці здобули перший національний трофей в історії. Та ще й здолали явного фаворита, а не рівного собі суперника. Творець тієї команди Павлов ще й забезпечив андердогу підтримку стадіону тоді ще Дніпропетровська, де багато років провів у ролі футболіста та тренера.

Кубок України 2008/09, фінал

"Ворскла" – "Шахтар" – 1:0

Гол: Сачко, 50

Вилучення: Фернандінью, 57 (Ш, пряма червона картка)

"Ворскла": Долганський, Ярмаш, Даллку, Чеснаков, Цуррі, Краснопьоров, Деспотовскі, Кулаков (Главіна, 81), Маркоскі, Єсін (Локтіонов, 89), Сачко (Янузі, 71)

"Шахтар": Пятов – Срна, Кучер, Чигринський, Шевчук – Хюбшман; Гай (Вілліан, 54), Фернандінью, Жадсон (Лєвандовскі, 75) – Луїс Адріано, Гладкий (Селезньов, 64)