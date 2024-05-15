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"Ворскла" переиграла последнего обладателя Кубка УЕФА: ретро-видео триумфа над "Шахтером"

Фото: Полтавцы завоевали трофей в 2009 году (sport.pl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Полтавская "Ворскла" до сих пор остается единственным победителем Кубка Украины с позиции аутсайдера до стартового свистка. Команда Николая Павлова обыграла донецкий "Шахтер" в финале турнира сезона 2008/09.

Кратко о легендарной победе "Ворсклы" над "Шахтером" – в подборке РБК-Украина.

Решающий матч Кубка Украины пришелся на последний день весны 2009-го. Фаворитами финала были "горняки". Подопечные Мирчи Луческу проиграли чемпионскую гонку киевскому "Динамо", но 20 мая выиграли последний розыгрыш в истории Кубка УЕФА.

Очевидно, "похмельный синдром" сыграл злую шутку с "Шахтером". Отечественный гранд не смог подобрать ключи к воротам нынешнего наставника полтавчан Долганского ни в первом, ни во втором таймах. "Ворскла" же воспользовалась своей возможностью на старте второй половины – в контратаке Сачко сыграл на добивании после врывания Маркоски.

 

 

Возможно, "Шахтер" и отыгрался бы, но впоследствии оказался в меньшинстве. Фернандиньо грубо сыграл против того же Маркоски и увидел красную карточку в руках арбитра Годуляна. Вдесятером "горняки" навязать свой футбол полтавчанам не сумели и проиграли.

Тот финал стал особенным для "Ворсклы". Полтавчане завоевали первый национальный трофей в истории. Да еще одолели явного фаворита, а не равного себе соперника. Творец той команды Павлов еще и обеспечил андердогу поддержку стадиона тогда еще Днепропетровска, где много лет провел в роли футболиста и тренера.

 

Кубок Украины 2008/09, финал

"Ворскла" – "Шахтер" – 1:0

Гол: Сачко, 50

Удаление: Фернандиньо, 57 (Ш, прямая красная карточка)

 

"Ворскла": Долганский, Ярмаш, Даллку, Чеснаков, Цурри, Красноперов, Деспотовски, Кулаков (Главина, 81), Маркоски, Есин (Локтионов, 89), Сачко (Янузи, 71)

"Шахтер": Пятов – Срна, Кучер, Чигринский, Шевчук – Хюбшман, Гай (Виллиан, 54), Фернандиньо, Жадсон (Левандовски, 75) – Луис Адриано, Гладкий (Селезнев, 64)

 

 

К слову, ранее подготовили мини-анонс поединка "Шахтера" и "Ворсклы" в финале Кубка Украины.

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