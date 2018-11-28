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"Ворскла" остановила онлайн-продажу билетов на матч с "Арсеналом"

Новости » Спорт    28.11.2018 - 15:27
"Ворскла" остановила онлайн-продажу билетов на матч с "Арсеналом"
Фото: стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского (twitter.com/vorsklacomua)

Болельщикам вернут деньги или обменяют на новые билеты

Онлайн-продажа билетов на матч 5 тура группового этапа Лиги Европы "Ворскла" - "Арсенал" приостановлена. Об этом сообщает tribuna.com.

При попытке приобрести билет, появляется сообщение "Событие не найдено или продажа на него остановлена".

Сам сервис по онлайн-продаже билетов esport.in.ua обратился к болельщикам. Ресурс заявил, что покупателям вернут деньги за билеты, если встреча все-таки пройдет в Киеве или же предоставят билеты на НСК "Олимпийский". Если матч не станут переносить, то билеты будут действительны.

 

Важлива інформація стосовно матч "Ворскла" - "Арсенал", що мав відбутися 29 листопада в Полтаві! Поки немає офіційної...

Опубліковано esport.in.ua Середа, 28 листопад 2018 р.

На поединок уже было продано около 16,5 тысяч билетов.

"Ворскла" продолжает готовиться к матчу с "Арсеналом" в Полтаве, а пресс-служба НСК "Олимпийский" заявила, что не получала обращений по проведению матча на киевском стадионе.

При этом в заявке полтавской команды на сезон в Лиге Европы резервным стадионом, который может принять домашние матчи команды, значится "Арена Львов".

Ранее рабочая группа УЕФА по чрезвычайным ситуациям решила перенести матч 5 тура Лиги Европы "Ворскла" - "Арсенал" из Полтавы в Киев.

Напомним, Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине". Военное положение вводится в десяти областях Украины с 28 ноября сроком на 30 дней.

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