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"Ворскла" зупинила онлайн-продаж квитків на матч з "Арсеналом"

Новини » Спорт    28.11.2018 - 15:27
"Ворскла" зупинила онлайн-продаж квитків на матч з "Арсеналом"
Фото: стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського (twitter.com/vorsklacomua)

Уболівальникам повернуть гроші або обміняють на нові квитки

Онлайн-продаж квитків на матч 5 туру групового етапу Ліги Європи "Ворскла" - "Арсенал" припинена. Про це повідомляє tribuna.com.

При спробі придбати квиток, з'являється повідомлення "Подія, не знайдена або продаж на неї зупинена".

Сам сервіс по онлайн-продажу квитків esport.in.ua звернувся до вболівальників. Ресурс заявив, що покупцям повернуть гроші за квитки, якщо зустріч все-таки пройде в Києві або ж нададуть квитки на НСК "Олімпійський". Якщо матч не стануть переносити, то квитки будуть дійсні.

 

Важлива інформація стосовно матч "Ворскла" - "Арсенал", що мав відбутися 29 листопада в Полтаві! Поки немає офіційної...

Опубліковано esport.in.ua Середа, 28 листопад 2018 р.

На поєдинок вже було продано близько 16,5 тисяч квитків.

"Ворскла" продовжує готуватися до матчу з "Арсеналом" в Полтаві, а прес-служба НСК "Олімпійський" заявила, що не отримувала звернень щодо проведення матчу на київському стадіоні.

При цьому в заявці полтавської команди на сезон в Лізі Європи резервним стадіоном, який може прийняти домашні матчі команди, значиться "Арена Львів".

Раніше робоча група УЄФА з надзвичайних ситуацій вирішила перенести матч 5 туру Ліги Європи "Ворскла" - "Арсенал" з Полтави до Києва.

Нагадаємо, Верховна рада 26 листопада ухвалила закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні". Воєнний стан вводиться в десяти областях України з 28 листопада строком на 30 днів.

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