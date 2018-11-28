"Ворскла" зупинила онлайн-продаж квитків на матч з "Арсеналом"

Фото: стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського (twitter.com/vorsklacomua)

Уболівальникам повернуть гроші або обміняють на нові квитки

Онлайн-продаж квитків на матч 5 туру групового етапу Ліги Європи "Ворскла" - "Арсенал" припинена. Про це повідомляє tribuna.com.

При спробі придбати квиток, з'являється повідомлення "Подія, не знайдена або продаж на неї зупинена".

Сам сервіс по онлайн-продажу квитків esport.in.ua звернувся до вболівальників. Ресурс заявив, що покупцям повернуть гроші за квитки, якщо зустріч все-таки пройде в Києві або ж нададуть квитки на НСК "Олімпійський". Якщо матч не стануть переносити, то квитки будуть дійсні.

Важлива інформація стосовно матч "Ворскла" - "Арсенал", що мав відбутися 29 листопада в Полтаві! Поки немає офіційної... Опубліковано esport.in.ua Середа, 28 листопад 2018 р.

На поєдинок вже було продано близько 16,5 тисяч квитків.

"Ворскла" продовжує готуватися до матчу з "Арсеналом" в Полтаві, а прес-служба НСК "Олімпійський" заявила, що не отримувала звернень щодо проведення матчу на київському стадіоні.

На полі центрального стадіону міста своє останнє перед поєдинком п’ятого ігрового дня Ліги Європи УЄФА з #Арсенал`ом тренування провела #Ворскла. Хлопці цілком зосереджені на відповідальному матчі, і готові дати бій іменитому супернику. pic.twitter.com/aOUfsvrZhj — ФК Ворскла (@vorsklacomua) November 28, 2018

При цьому в заявці полтавської команди на сезон в Лізі Європи резервним стадіоном, який може прийняти домашні матчі команди, значиться "Арена Львів".

Що ж до офіційно оголошеного #УЄФА переносу зустрічі на #НСКОлімпійський у #Києв`і, то позиція керівництва (в тому числі й щодо квитків), яке поки перебуває в процесі листування з головною футбольною структурою Європи, буде озвучена згодом через ЗМІ та на офіційному сайті. — ФК Ворскла (@vorsklacomua) November 28, 2018

Раніше робоча група УЄФА з надзвичайних ситуацій вирішила перенести матч 5 туру Ліги Європи "Ворскла" - "Арсенал" з Полтави до Києва.

Нагадаємо, Верховна рада 26 листопада ухвалила закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні". Воєнний стан вводиться в десяти областях України з 28 листопада строком на 30 днів.