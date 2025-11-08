Російський дрон на Донбасі атакував гуманітарне авто з європейськими журналістами

За його словами, дрон атакував авто, у якому перебували волонтери “Проліски” та представники іноземних медіа. Точне місце події не розголошується з міркувань безпеки.

Журналісти перебували в гуманітарному авто

За даними телеканалу "n-tv", у машині були Крістіан Вершютц, кореспондент Австрійської радіомовної корпорації ("ORF"), та його іспанський колега. Вони прямували разом із гуманітарною місією до Костянтинівки.

Журналісти встигли зняти момент атаки. На відео видно, як пасажири вибігають з автомобіля, після чого пролунає вибух. Потім видно відірваний бампер, палаючі уламки автомобіля і дим.

Це був евакуаційний транспорт з маркуванням гуманітарної місії "Проліска".

"Безпілотник завис на кілька секунд, ніби придивлявся. Ми встигли вискочити - і відразу після цього відбувся вибух, - повідомив Вершютц у соцмережах.