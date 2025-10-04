Ворожі втрати на 4 жовтня: Генштаб оновив статистику щодо окупантів

На 4 жовтня Генштаб ЗСУ опублікував оновлені дані щодо бойових втрат противника з початку широкомасштабного вторгнення. Зазначається, що систематичні удари та ефективні оборонні операції українських військ продовжують завдавати значних втрат за всіма категоріями особового складу і техніки ворога.

Особливо серйозних втрат противник зазнав у бронетанковій техніці, безпілотниках та артилерійських системах, що відображає ефективність оборонних дій та стійкість фронту.

Загальні втрати противника з 24.02.22 по 04.10.25

Особовий склад: ~1 114 380 осіб (+950)

Літаки: 427 одиниць

Вертольоти: 346 одиниць

Танки: 11 226 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня: 66 543 (+450)

Бойові броньовані машини: 23 298 (+1)

Крилаті ракети: 3 803 (+10)

Артилерійські системи: 33 428 (+15)

Кораблі та катери: 28

Підводні човни: 1

РСЗВ: 1 515 (+1)

Автомобільна техніка та цистерни з ПММ: 63 398 (+73)

Системи ППО: 1 222

Спеціальна техніка: 3 971 (+1)

Дані Генштабу на 4 жовтня демонструють систематичні втрати противника за всіма категоріями озброєнь. Найбільші збитки припадають на бронетанкову техніку, БПЛА та артилерію, що підкреслює ефективність оборонних операцій.