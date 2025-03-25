Вражеские ударные дроны атаковали Киевскую область: ГСЧС показала последствия

Ночью 25 марта российские ударные беспилотники "Шахед" атаковали два района Киевской области. На месте падения обломков вспыхнули пожары на складах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).