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Ворожі об'єкти помічені над Кременчуком, працює ППО

Фото: ворожі об'єкти помічені над Кременчуком (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На Полтавщині пролунали потужні вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Кременчука Віталія Малецького.

За попередньою інформацією, працюють сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що в ніч проти 1 листопада російські війська атакували Полтаву безпілотниками "Шахед". Внаслідок ударів пошкоджено громадянську інфраструктуру.

Нагадаємо, російські війська вкотре обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ворожої атаки є жертва та постраждалі.

Також уночі ворог атакував Миколаїв, запустивши по місту чотири ракети. Є загиблі та п'ятеро поранених.

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Кременчук