Вражеские объекты замечены над Кременчугом, работает ПВО

В Полтавской области прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Кременчуга Виталия Малецкого.
По предварительной информации, работают силы противовоздушной обороны.
Напомним, что в ночь на 1 ноября российские войска атаковали Полтаву беспилотниками "Шахед". В результате ударов повреждена гражданская инфраструктура.
Напомним, российские войска в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеской атаки есть жертва и пострадавшие.
Также ночью враг атаковал Николаев, запустив по городу четыре ракеты. Есть погибшие и пятеро раненых.
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