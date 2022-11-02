Вражеские объекты замечены над Кременчугом, работает ПВО

По предварительной информации, работают силы противовоздушной обороны.

Напомним, что в ночь на 1 ноября российские войска атаковали Полтаву беспилотниками "Шахед". В результате ударов повреждена гражданская инфраструктура.

Напомним, российские войска в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеской атаки есть жертва и пострадавшие.

Также ночью враг атаковал Николаев, запустив по городу четыре ракеты. Есть погибшие и пятеро раненых.

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