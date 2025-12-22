Ворожі дрони атакували Одесу: пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно

Удари по Одесі

Як повідомлялось, у ніч на 22 грудня росіяни вчергове завдали удару по портовій та енергетичній інфраструктурі Одеської області. Однією з цілей став порт "Південний". Там загорілися близько 30 контейнерів з борошном та рослинною олією.

Крім того, через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури без електропостачання залишаються понад 120 тисяч абонентів в Одеській області.

Також РБК-Україна писало, що ворог двічі атакував Одесу впродовж ночі 22 грудня. Через ворожі атаки тимчасово без електропостачання залишилася частина одного з районів. Пошкоджень зазнали вікна в житловому будинку.

До цього 20 грудня російські окупанти масовано атакували цивільну інфраструктуру Одеської області. Ціллю ворога стали об’єкти транспортної, портової та промислової інфраструктури на півдні регіону.

За інформацією глави ОВА, внаслідок ворожих ударів зайнялися пожежі, пошкоджено майно. Обійшлося без постраждалих.

Також ми писали, що ввечері 19 грудня росіяни завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області.

В Одеській ОВА тоді повідомляли, що у зв'язку з атакою рух вантажного транспорту по трасі М-15 "Одеса-Рені" перекрито.