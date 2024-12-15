Ворожа ІПСО. У Запоріжжі спростували чутки про наступ росіян на місто

У Запоріжжі спростували чутки про нібито можливий наступ російських військ на місто. Місцева влада назвала подібні розмови російською ІПСО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова під час брифінгу.
"Нас лякають із вересня, якщо я не помиляюсь, от зараз буде наступ на Запоріжжя. У жовтні - наступ на Запоріжжя, в листопаді - от вони вже пішли, а в грудні - все, збираємо валізи. Це все - ІПСО, але на яку суспільство реагує", - сказав він.
Федоров додав, що у селищі Комишуваха, яке знаходиться за 20 км від фронту, свідомо не розпочали будівництво підземної школи. За його словами, таке рішення ухвалили для уникнення хибних оцінок ситуації.
"... щоб не робити будівництво шкіл токсичним, ми поставили будівництво на паузу і вирішимо разом з Кушугумською громадою, можливо ми будемо звідти возити дітей", - пояснив голова Запорізької ОВА.
Восени у мережі з'явилася інформація про підготовку росіянами масштабного наступу на Запорізьку область. Також повідомлялося про нібито загрозу для міста Запоріжжя.
У листопаді у Силах оборони повідомили, що російські окупанти активізувалися у Запорізькій області. Проте, за словами військових, у ворога недостатньо сил для великого наступу.
За даними джерел РБК-Україна, початок операції окупантів у Запорізькій області очікувався орієнтовно після 5 грудня. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
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