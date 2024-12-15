Вражеская ИПСО. В Запорожье опровергли слухи о наступлении россиян на город

В Запорожье опровергли слухи о якобы возможном наступлении российских войск на город. Местные власти назвали подобные разговоры российской ИПСО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова во время брифинга.
"Нас пугают с сентября, если я не ошибаюсь, вот сейчас будет наступление на Запорожье. В октябре - наступление на Запорожье, в ноябре - вот они уже ушли, а в декабре - все, собираем чемоданы. Это все - ИПСО, но на которую общество реагирует", - сказал он.
Федоров добавил, что в поселке Камышеваха, который находится в 20 км от фронта, сознательно не начали строительство подземной школы. По его словам, такое решение приняли во избежание ложных оценок ситуации.
"... чтобы не делать строительство школ токсичным, мы поставили строительство на паузу и решим вместе с Кушугумской общиной, возможно мы будем оттуда возить детей", - пояснил глава Запорожской ОГА.
Осенью в сети появилась информация о подготовке россиянами масштабного наступления на Запорожскую область. Также сообщалось о якобы угрозе для города Запорожье.
В ноябре в Силах обороны сообщили, что российские оккупанты активизировались в Запорожской области. Однако, по словам военных, у врага недостаточно сил для большого наступления.
По данным источников РБК-Украина, начало операции оккупантов в Запорожской области ожидалось ориентировочно после 5 декабря. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.
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