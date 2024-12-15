Вражеская ИПСО. В Запорожье опровергли слухи о наступлении россиян на город

"Нас пугают с сентября, если я не ошибаюсь, вот сейчас будет наступление на Запорожье. В октябре - наступление на Запорожье, в ноябре - вот они уже ушли, а в декабре - все, собираем чемоданы. Это все - ИПСО, но на которую общество реагирует", - сказал он.

Федоров добавил, что в поселке Камышеваха, который находится в 20 км от фронта, сознательно не начали строительство подземной школы. По его словам, такое решение приняли во избежание ложных оценок ситуации.

"... чтобы не делать строительство школ токсичным, мы поставили строительство на паузу и решим вместе с Кушугумской общиной, возможно мы будем оттуда возить детей", - пояснил глава Запорожской ОГА.