"Ворожа ІПСО". Прикордонники відреагували на інформацію, що Україна нібито мінує Тису

Він заявив, що інформація про нібито мінування Україною берегів річки Тиса на тлі випадків загибелі чоловіків, які намагаються незаконно перетнути кордон, не відповідає дійсності.

"Це ворожа ІПСО. Посилення кордону з країнами ЄС та Молдовою, щоб не допускати спроб незаконного перетину, бо це відповідальність України перед державами, з якими ми межуємо, жодним чином не передбачає мінування території або інші дії, які загрожували б життю людей, навіть попри те, що вони у незаконний спосіб намагаються перетнути кордон", - сказав Демченко.

Він зазначив, що для посилення кордону Україна вдається до інших методів. Зокрема, збільшує кількість прикордонних нарядів і застосовує технічні засоби (спостереження за допомогою відеокамер і безпілотників тощо).

Минулого тижня російські ЗМІ почали публікувати інформацію про те, що українські прикордонники начебто почали мінувати територію вздовж річки Тиси, у якій потонули призовники, які намагалися втекти до Румунії від мобілізації.